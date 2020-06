Ghost of Tsushima : le jeu vient de passer gold, c'est l'heure de sabrer le champagne

C'est décidément un bien bel été pour Sony : entre une PS5 d'ores et déjà très populaire et un The Last of Us Part. II resplendissant, la firme japonaise se porte plus que correctement. Et vous savez ce que l'on dit : quand il y en a plus, il y en a encore et c'est ainsi que Ghost of Tsushima viendra ponctuer la saison dans moins d'un mois sur PlayStation 4. Pour le coup, le prochain titre de Sucker Punck (Sly, inFamous) changera radicalement de direction en s'orientant vers le Japon féodal dans une expérience atmosphérique prometteuse : des années et des années de dure labeur pour la firme qui, aujourd'hui, vient officiellement de confirmer la fin du développement.



Dans le jargon, on dit que le jeu est gold et donc prêt à passer en production physique : cela laisse le temps aux concepteurs de bosser sur la traditionnelle mise à jour day one afin d'optimiser l'aventure encore et toujours. Du coup, on se donne rendez-vous sans faute le 17 juillet prochain.