Ghost of Tsushima : une version PS5 à venir ? Sucker Punch s'exprime sur la nouvelle console

Brian Fleming, co-fondateur de Sucker Punch, au micro d'Eurogamer qui n'a pas hésité à lui poser la question : y a t-il des chances que le périple de Jin Sakai ait droit à version next-gen ? Ce à quoi l'homme, également producteur du titre, s'est empressé de répondre

Nous parlerons de la PS5 et de prochains projets dans les semaines à venir !

Après The Last of Us Part. II et Marvel's Iron Man VR, Ghost of Tsushima vient en quelque sorte conclure la série d'exclusivités PS4 prévue en 2020. Une aventure picturale imparfaite mais au charme imposant - notre test est d'ailleurs disponible ici - dont son arrivée sur PS5 se voit possiblement teasée par

Pour le moment très occupé sur le suivi, Sucker Punch n'exclu donc pas la possibilité d'une mise à niveau sur PS5 : il faudra simplement patienter encore un peu pour en avoir le cœur net.



Du côté de la machine elle-même, c'est Jason Connell, directeur artistique et créatif également présent lors de l'interview, qui s'est exprimé sur une particularité toute précise : la DualSense. Pour le développeur, il s'agit de l'outil le plus attrayant, notamment grâce aux vibrations haptiques : par le passé, Sucker Punch a justement déjà montré son engouement pour les manettes, surtout avec la DualShock 4 au travers d'inFamous Second Son et Ghost of Tsushima

Je pense que je suis vraiment enthousiasmé par le retour haptique de la manette. Nous avons déjà parlé de la façon dont nous aimons la manière des pads à connecter [le joueur au jeu] et tout ce qui nous donne plus de capacités à donner un meilleur ressenti tactile sur l'action. Je pense que ce sera un gros morceau. Pour Sucker Punch, c'est un domaine particulièrement intéressant, non ?