Forza Motorsport : le point sur la résolution et le framerate, le ray tracing garanti

Hier, lors de son Xbox Games Showcase, Microsoft a levé le voile sur le huitième opus de sa fameuse franchise de simulation automobile : il s'agira d'une sorte de reboot, portera simplement le nom de "Forza Motorsport" et n'est pas attendu avant peut-être... des années. Turn 10 Games déclare qu'il s'agit effectivement d'une "réinvention de la saga" et celle-ci se traduira par une refonte technique impressionnante :D'ailleurs, le court trailer diffusé hier en était un bref aperçu puisque s'appuyant sur le moteur du jeu : pas de doute, on s'approche là du photoréalisme et nul doute que les développeurs travaillent d'arrache-pied pour nous fournir l'expérience la plus authentique possible.Rappelons que de son côté, Sony a déjà dégainé avec un Gran Turismo 7 qui s'appuiera également sur de la 4K, du 60FPS et du ray tracing mais qui, en revanche, est attendu beaucoup plus tôt puisque l'on a bon espoir de le voir débarquer cette année, au line-up de la PS5.