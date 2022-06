Forza Motorsport : Turn 10 fait le point sur la résolution et le framerate, la version Xbox One confirmée ?

"

Comme on s'y attendait, le Xbox & Bethesda Games Showcase - qui a eu lieu le 12 juin dernier - a permis de faire plus ample connaissance avec le prochain Forza Motorsport en développement chez Turn 10. Bien évidemment, la première qualité du jeu sera d'ordre visuel.Dans Forza Motorsport , les dégâts des véhicules sont affichés dans les moindres détails, jusqu’à la plus petite égratignure sur votreVous verrez de quelle direction les dégâts sont venus, la peinture s’effriter sur les bords les plus exposés, l’abrasion des roues et la poussière s’accumulant. Les dégâts font partie de la réalité de la course automobile et ces derniers ont été reproduits fidèlement dans le nouveau Forza Motorsport. [...] Toutes ces choses prennent vie au stand, où les matériaux avancés et les ombres s’allient au ray tracing pour afficher les détails incroyables des rubans adhésifs dorés, de l’aluminium anodisé et de la fibre de carbone. Le ray tracing fait particulièrement des merveilles sur les moteurs et leurs reflets complexes." Dans le cadre d'un FAQ , Turn 10 a fait le point sur le framerate de Forza Motorsport : sur Xbox Series X, le jeu tournera en 4K 60fps, tandis que sur Xbox Series S, on aura droit à du 1080p 60fps. Détail intéressant : les développeurs ne réfutent pas l'existence d'une version Xbox One, ce qui semble aller dans le sens des dernières rumeurs . Il est également précisé qu'il y aura moyen de sélectionner le temps ainsi que le moment de la journée. Enfin, on nous rappelle que le jeu sortira au printemps 2023 - y compris sur PC - et qu'il sera disponible day one sur le Xbox Game Pass.