Forza Motorsport : un somptueux trailer en 4K pour annoncer le retour de la saga sur Xbox Series X

Microsoft se devait d'envoyer du lourd lors de son Xbox Games Showcase et, sans surprise, le géant américain a misé sur certaines de ses franchises les plus renommées et attendues : entre autres, la talentueuse saga automobile de Turn 10 fait enfin son grand retour après plus de deux ans d'absence et il se nommera simplement... Forza Motorsport.Ce huitième épisode de la franchise débarquera donc sur Xbox Series X (et sans doute sur PC et Xbox One, comme à l'habitude du constructeur), sera présent dans le Xbox Game Pass dès son arrivée dans le marché et optera pour un rendu photoréaliste époustouflant, fraîchement aperçu dans ce trailer court mais définitivement intense. On attend désormais une véritable séquence de gameplay et, surtout, une date ou ne serait-ce qu'une année de sortie : d'ici là, nous vous laissons cette première bande-annonce en 4K... et nous vous souhaitons bon appétit. La réponse parfaite à Gran Turismo 7 ?