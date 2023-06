Forza Motorsport : nouveau trailer et date de sortie, c'est pour bientôt !

Forza Motorsport était évidemment présent à l'événement via un tout nouveau trailer. En plus de nous rappeler que visuellement, il devrait faire l'éloge des performances techniques de la Xbox Series X, le jeu de courses de Turn10 a surtout révélé sa date de sortie. C'est en effet le 10 octobre prochain qu'on pourra mettre la main dessus et voir si ce reboot va apporter quelque chose de neuf et de différent à la saga. On rappelle que côté contenu, le titre proposera 500 voitures et 20 circuits à son lancement, sachant qu'ils ont été tous recréés de zéro.

Bien qu'il ne fusse point la star de ce Xbox Showcase du 11 juin 2023,Chaque circuit aura droit à un système d’heure dynamique, de météo dynamique, et de son public vivant, tandis que les pistes se couvriront de gomme et réagiront aux changements de température. Le mode solo, baptisé "Carrière Builders Cup" sera présenté en, détails le mardi 13 juin à 20h à la suite du Xbox Games Showcase Extended. On a déjà hâte !