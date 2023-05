Forza Motorsport : les non-voyants pourront y jouer, Microsoft explique comment c'est possible

L'accessibilité pour tous, c'est un sujet primordial pour Microsoft et les équipes de Xbox, on le sait depuis des années. La firme américaine investit énormément pour permettre aux personnes en situation de handicap de jouer à tous les jeux vidéo. Dernier exploit en date : permettre à des personnes mal-voyantes de jouer au prochain Forza Motorsport. Une fonctionnalité qui a été développée conjointement avec des personnes dans cette situation, mais également avec Brandon Cole, consultant en accessibilité non-voyant. Pour permettre à ces personnes qui ne peuvent pas voir de jouer à Forza Motorsport des indices sonores ont été développés afin qu'ils puissent se diriger sur les tracés du jeu. Des sons spéciaux, mais aussi des .descriptions détaillées ont donc été placés lors des courses depuis le menu accessibilité. Il va évidemment falloir s'habituer à cette fonctionnalité afin de la maîtriser et ainsi piloter normalement avec ces aides, qui permettront d'orienter les personnes sur le circuit, leur permettre d'anticiper des virages, ralentir ou même piquer des accélérations. Tout a été fait pour un pilote en transmission manuelle et automatique. Brandon Cole, le consultant, précise que cette fonctionnalité n’est pas utilisable facilement et instinctivement dès le départ. Il faudra un temps d'adaptation, mais la promesse est faite pour que la courbe d’apprentissage puisse permettre de prendre l’habitude.

La conduite à une touche



Ce n'est pas tout, Forza Motorsport a aussi été développé pour d'autres situations de handicap, comme le fait de pouvoir conduire avec une seule touche. Une fonctionnalité qui a été développée entre les joueurs et Xbox User Research. Il s'agit de fonctionnalités pensées pour les personnes qui ont du mal à appuyer sur plusieurs boutons simultanément, à prendre une manette en mains ou à garder un bouton enfoncé. Du coup, une personnalisation des contrôles a été mise en place, qu'il s'agisse du changement de vitesse, le contrôle des assistances à la conduite et au frein, en passant par les toutes nouvelles assistances à l’accélération et à l’entrée aux stands, il sera possible d'adapter les contrôles à ses besoins.





Le mode narrateur



Le studio Turn10 a aussi pensé à introduire un mode narrateur, personnalisable selon les besoins là aussi, et ainsi naviguer dans les menus et jouer tranquillement. Le jeu permet d'ailleurs de modifier le volume, la hauteur de la voix et sa vitesse, ainsi que de choisir la voix du narrateur.









Description des fonctionnalités dédiées à l’accessibilité

Assistances à la conduite pour les non-voyants : les non-voyants et malvoyants pourront utiliser les informations sonores supplémentaires pour se diriger sur les tracés, améliorer leurs temps et terminer les courses. Vous pourrez activer chaque ensemble d’indices sonores indépendamment et modifier la hauteur de la voix comme le volume, selon vos besoins.



La conduite à une touche : vous pourrez choisir comment activer les assistances pour les freins, la conduite de votre voiture et l’accélération, afin de réduire le nombre de boutons à presser simultanément. Ces assistances vous permettront de personnaliser l’expérience et de jouer avec autant d’aides que vous le souhaiterez.



Le mode narrateur : vous pourrez l’activer afin d’obtenir les informations de l’interface et vous aider à naviguer dans les menus. Vous pourrez également personnaliser le système de narration, cela vous offrira plus de flexibilité pour choisir quelles informations vous seront relayées.

L’audiodescription dynamique : l’audiodescription des cinématiques en jeu changera selon l’heure de la journée et les conditions météorologiques de la course en cours.



Transcription de la voix en texte et du texte en voix : vous pourrez utiliser ces options pour échanger avec les autres lors des parties multijoueur et envoyer des messages par le biais d’une voix synthétique grâce à la transcription du texte en voix, ou lire les différentes discussions grâce à la transcription de la voix en texte.



Les modes dédiés aux daltoniens : si vous êtes atteint·e de tritanopie, de deutéranopie ou de protanopie, vous pourrez changer certaines couleurs de l’interface pour mieux distinguer les informations à l’écran et les éléments les plus importants.



Les filtres dédiés au daltonisme : si vous êtes atteint·e de tritanopie, de deutéranopie ou de protanopie, vous pourrez ajouter un filtre sur le rendu 3D des voitures, des pistes, des pilotes, des cinématiques et plus encore, afin de mieux distinguer les couleurs de votre choix.

Configuration des contrôles de la manette : vous pourrez intégralement reconfigurer ces derniers dans les paramètres, pour plus de flexibilité dans votre manière de jouer.



Sous-titres : vous pourrez les activer, ajuster la taille de la police ainsi que l’opacité de leur arrière-plan.



Paramètres de personnalisation audio : vous pourrez modifier indépendamment le volume de différents sons, afin de créer l’expérience audio que vous préférerez.



Niveau de difficulté des adversaires : lorsque vous vous mesurerez à l’intelligence artificielle, vous pourrez modifier le niveau de difficulté de celle-ci.

Taille du texte : ajustez les textes des menus grâce à différentes options. Vous pourrez également modifier la taille de l’affichage tête haute du jeu.



Contraste : augmentez le contraste de l’interface et des éléments présents à l’écran pour améliorer leur lisibilité.



Arrière-plans dynamiques : vous pourrez les désactiver afin de rendre la navigation et la lecture dans les menus plus confortable.



Nous continuons à nous engager pour plus d’accessibilité. Nous sommes toujours à l’écoute des joueuses et des joueurs et nous tâchons de créer des fonctionnalités permettant à toujours plus de personnes de profiter des jeux qu’elles aiment. Nous sommes incroyablement fiers du travail accompli pour que vous soyez encore plus nombreuses et nombreux à découvrir Forza Motorsport.





La sortie de Forza Motorsport est attendue cette année, sans plus de précision et sera disponible sur PC, Xbox Series et day one sur le Xbox Game Pass, et via le Cloud Gaming (en Bêta).