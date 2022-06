Forza Motorsport : Microsoft dévoile des nouvelles images, elles sont impressionnantes de réalisme

Chris Esaki, le directeur créatif.

Et les images dévoilées aujourd'hui par la firme de Redmond lui donnent raison : on peut observer un nombre incalculable de détails qui renforcent le réalisme du jeu, qu'il s'agisse de l'extérieur des véhicules, du cockpit, ou encore des pistes. Toutes ces choses prennent vie au stand, où les matériaux avancés et les ombres s’allient au ray tracing pour afficher les détails incroyables des rubans adhésifs dorés, de l’aluminium anodisé et de la fibre de carbone, souligne le studio. Le ray tracing fait particulièrement des merveilles sur les moteurs et leurs reflets complexes.



Pour mémoire, la sortie de Forza Motorsport est prévu pour le printemps 2023 sur Xbox Series et PC.







































Le Xbox & Bethesda Games Showcase qui a eu lieu hier a permis d'en apprendre davantage sur le prochain Forza Motorsport. Naturellement - et ça ne surprendra personne - les développeurs de Turn 10 ont mis le paquet sur le rendu visuel, la série ayant souvent fait office de vitrine technologique pour les consoles de Microsoft. "Dans Forza Motorsport , les dégâts des véhicules sont affichés dans les moindres détails, jusqu’à la plus petite égratignure sur votre carrosserie, a expliquéVous verrez de quelle direction les dégâts sont venus, la peinture s’effriter sur les bords les plus exposés, l’abrasion des roues et la poussière s’accumulant. Les dégâts font partie de la réalité de la course automobile et ces derniers ont été reproduits fidèlement dans le nouveau Forza Motorsport.