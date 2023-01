Forza Motorsport : la saleté et la poussière se déposeront de façon réaliste sur les véhicules, nouvelle vidéo

Developer_Direct de Microsoft a permis de découvrir de nouvelles images du prochain Forza Motorsport, qui reprend sa numérotation à zéro, mais ça vous le savez déjà. Pas de nouveaux trailer à proprement parler pour le prochain bébé des studios Turn 10, mais une grosse vidéo en présence de quelques uns des responsables du projet afin de nous donner la vision globale d'un jeu qui se veut toujours plus réaliste et exigeant. On peut apercevoir que visuellement, le jeu s'annonce d'une beauté fulgurante, avec une modélisation encore plus poussée, des textures encore plus criantes de vérité et une gestion des dégâts et des collisions encore plus réalistes. Histoire d'aller un peu plus loin, les développeurs ont décidé de mettre en place un système de gestion de la saleté et de la poussière dans le jeu. Résultat, après chaque course, on retrouvera son véhicule bien plus sale qu'en début de course. La crasse viendra en effet se déposer naturellement dans les recoins et les alcôves les plus enclins à aggriper la saleté générée par la poussière, les pots d'échappement et tout le reste.







Côté contenu, Turn 10 annonce déjà que le jeu proposera pas moins de

Le premier500 voitures au lancement, mais qu'il sera possible de personnaliser avec plus de 800 améliorations uniques sur mesure. Il est aussi annoncé 20 environnements au lancement, avec des tracés en Afrique du Sud, sur le circuit de Kyalami, une première pour la série. Turn 10 s'est autrement servi de la photogrammétrie et des images scannées via laser afin d'obtenir des images plus fines et plus poussées, notamment pour la végétation, avec en prime des dizaine de milliers de personnages modélisés pour que le public soit lui aussi le plus réaliste possible. En parlant de réalisme, les développeurs se sont aidés cette fois-ci d’un spectrophotomètre, un appareil qui enregistre des points de données sur une surface, afin d'analyser ensuite le comportement de la lumière sur celle-ci. Grâce à cette nouvelle technique, les bolides réagissent à la lumière de façon plus réaliste, qu’il s’agisse des couleurs, des paillettes dans le métal ou des niveaux de brillance.La sortie de Forza Motorsport est attendu pour le courant 2023 sur PC et Xbox Series.