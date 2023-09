Forza Motorsport : 17 min de pur gameplay, le nouveau système de météo détaillé

Un peu moins d'un mois, c'est le temps qu'il reste avant l'arrivée sur le marché de Forza Motorsport, qui a décidé de se rebooter. Toujours développé par le studio Turn10, le titre arrive en effet le 10 octobre prochain sur PC et Xbox Series en exclusivité. A cette occasion, Microsoft a organisé une session de preview pour une partie de la presse spécialisée (nous ne faisions pas partie de la liste malheureusement) pour tester le jeu. En parallèle, une vidéo de pur gameplay de 17 minutes a été lâchée, afin de découvrir les nouveautés apportées dans le jeu. C'est d'ailleurs sur le circuit de Maple Valley, en essai libre, qu'on peut découvrir le rendu visuel de cet épisode, avec pour commencer la Chevrolet Corvette E-Ray 2024, la toute première Corvette hybride qui est équipée d'un moteur thermique V8 6,2L et d'un moteur électrique de 160ch. Et oui, il faut vivre avec son temps. Ensuite, c'est au Japon, sur le circuit de Hakone qu'on enchaîne cette vidéo, au volant d'une Cadillac V-Series.R 2023. La partie customisation est détaillée, aussi bien côté pilote que bolide. Enfin, la vidéo s'achève avec une course sur le circuit de Grand Oak Raceway, ce qui permet aussi de mettre en avant le système de météo dynamique.