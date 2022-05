Forza Motorsport 8 : deux images de la version Xbox One auraient fuité, venez les découvrir

Le player Dailymotion est en train de se charger...

Le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis son annonce en juillet 2020 dans le cadre du Xbox Games Showcase, le prochain Forza Motorsport se fait plutôt discret, quitte à laisser Gran Turismo 7 prendre toute la lumière sur PS5. Turn 10 travaille d'arrache-pied sur cet opus présenté comme une vitrine technologique de la Xbox Series X, tout en étant à l'écoute de la communauté. D'ailleurs, l'an passé, Chris Esaki (directeur créatif) faisait savoir que plusieurs tests auraient lieu avant la sortie de celui que l'on appelle également Forza Motorsport 8, et ce uniquement dans le cadre du programme Forza.Justement, deux images du jeu ont fuité récemment, et si l'on en croit l'auteur du post sur Reddit , elles proviendraient non pas de la version Xbox Series X, mais de la version Xbox One qui n'a jamais été officialisée par Microsoft. Évidemment, on est en droit de se demander si les deux clichés en question ne sont pas bidon, mais après vérification des modérateurs, ils seraient bel et bien légitimes et basés sur une build datant de juillet 2021. La seconde image met en avant les stands qui, d'ailleurs, seront l'une des principales nouveautés du prochain Forza Motorsport. C'est en effet ce qu'avait confirmé Chris Esaki au moment d'évoquer le premier playtest organisé le 8 mai 2021. Cette session avait été l'occasion pour les développeurs de montrer tout le travail fait sur les pneumatiques - il y a aura notamment différents types de gomme - et le moteur physique dans son ensemble.Attendu également sur PC, Forza Motorsport ne dispose pas encore de la moindre date de sortie, mais peut-être que Microsoft la dévoilera lors du Xbox & Bethesda Games Showcase qui se déroulera le dimanche 12 juin à 19h (heure française).