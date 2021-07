Forza Horizon 5 : une vidéo nous montre comment le son et le bruit des moteurs ont été enregistrés

Indéniablement, Forza Horizon 5 est le jeu le plus attendu du moment de l'écosystème Xbox. C'est en effet le jeu qui a captivé toute l'attention lors de l'E3 dernier et sa sortie prévue en fin d'année oblige Microsoft et le studio de développement de communiquer autour de lui. C'est le cas aujourd'hui avec plusieurs choses. La première, c'est cette grosse vidéo de près de 10 minutes dans laquelle on peut voir comment l'enregistrement des sons et autres bruits de moteur ont été faits pour le jeu. Comme d'habitude, les ingé-sons sont allés sur place, capturer l'ambiance sonore avec leurs micros pour que le rendu dans le jeu soit identique à l'originale. Toutes les voitures y passent, de la simple Chevrolet 4x4 jusqu'à la Lancia Stratos, en passant par le Golf GTI ou bien encore le poids-lourd de chez Iveco, tout y passe.En sus de ces bruits de moteur qui font plaisir à entendre, Playground Games a également organisé un livestream pour présenter un peu plus les environnements qui nous attendent dans ce Forza Horizon 5 qui va nous emmener au Mexique. Un pays où tous les décors sont représentés, du canyon au plage paradisiaque, en passant par la jungle, les montagnes enneigées, le désert volcanique ou bien encore les champs de fleur. Pour le studio, c'est d'ailleurs l'épisode le plus ambitieux en termes d'open world. On vous suggère d'ailleurs de ne rien manquer de ce qui s'est dit dans la vidéo entre Mike Brown et Conar Cross, respectivement Creative Director et Associate Art Director chez Playground Games.