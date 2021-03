Project Athia : son nom officiel est Forspoken, un nouveau trailer pour l'exclu PS5 de Square-Enix

Annoncé lors du showcase de présentation de la PS5, Project Athia a suscité de nombreuses interrogations. De ce que l'on en savait, ce titre de Square-Enix uniquement destiné à la PlayStation 5 (et sur PC) abordait une héroïne aux pouvoirs surnaturels au sein d'une action et d'une voltige ultra-dynamiques. Aujourd'hui, l'éditeur vient de publier une nouvelle vidéo statuant de plusieurs choses : la première, c'est que son nom définitif et officiel est Forspoken. La seconde, c'est que son fameux personnage principal s'appellera Frey Holland, qu'elle sera incarnée par l'actrice Ella Balinska et qu'elle dévoile enfin son visage dans le trailer ci-dessous.Mieux encore, nous avons une première bribe d'information sur le scénario puisque Frey sera une "isekai", soit une personne issue de notre monde à nous projetée dans un autre univers (d'où la drôle de bestiole peu avenante aperçue dans la bande-annonce). On espère que Square-Enix ne tardera pas trop à livrer d'autres détails, le projet semble plutôt intéressant.