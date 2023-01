Forspoken : de nombreuses rédactions privées du jeu, Square Enix a-t-il peur des notes ?

It looks like VGC sadly won't be publishing a Forspoken review on Monday, since Square Enix has decided not to supply us with code. That's an extremely rare occurrence for us, so read into it how you like. — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) 20 janvier 2023

Yup, no code here either. — Nick Calandra (@nickjcal) 20 janvier 2023

C'est dans quelques jours, le mardi 24 janvier que sortira Forspoken, le prochain AAA de Square Enix, et surtout des studios Luminous Productions, les développeurs de Final Fantasy XV. Un jeu pour le moins attendu car il s'agit d'une exclusivité console PS5, mais aussi parce que le titre n'a pas réussi à convaincre ni la presse ni les joueurs, du moins ceux qui ont eu accsè aux sessions hands-on organisées par l'éditeur, et qui ont pris le temps de télécharger la démo jouable sur le PlayStation Store. Ce qui revient souvent comme reproche, c'est un univers peu enchanteur, avec un open world vide, sans âme et des missions qui ne s'annoncent guère passionnantes. Le personnage de Frey Holland et le bracelat bavard n'ont pas non plus réussi à convaincre, sans doute en raison d'un souci d'écriture. Face à ces retours peu encourageants, Square Enix a décidé de jouer la sécurité et de ne pas envoyer le jeu à toute la presse.Si l'on en croit les tweets de plusieurs rédacteurs issus de la presse spécialisée dans le monde, de nombreuses rédactions n'ont toujours reçu le jeu. Les sites VGC et The Escapist, la chaîne Skill Up indiquent publiquement ne pas avoir été sélectionnés par Square Enix pour recevoir le jeu dans les temps. Avec un embargo fixé à ce lundi 15h, heure française, autant vous dire que l'éditeur japonais ne se sent pas vraiment en confiance face aux retours des joueurs. De notre côté, la rédaction n'a pas non plus reçu le jeu et il semblerait que ce soit aussi le cas pour d'autres médias français. Il faudra donc être patient pour qu'on puisse vous donner notre avis définitif sur le jeu. A votre avis, grosse surprise de la part de Forspoken ou naufrage programmé ?