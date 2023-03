Forspoken : la scénariste a révélé le budget du jeu, c'est un très gros montant !

Yosuke Matsuda, s'est exprimé lors du bilan financier, déclarant que les mauvaises critiques du jeu avaient été difficiles à encaisser. Jusqu'à présent, nous ne savions pas quel était le degré de déception de Forspoken, mais une certaine Allison Ryme a fait fuiter des informations croustillantes sur Internet. Lead Writer sur Forspoken, Allison Ryme a en effet mis à jour son profil LinkedIn, précisant qu'elle avait participé à l'écriture du jeu de Mars 2018 à Février 2022, mais aussi travaillé sur la création du monde, des personnages et du gameplay. Mais Allison Ryme a aussi pris le soin de révéler le budget du jeu, qui s'élève à plus de 100 millions de dollars. Une somme importante pour un AAA qui a nécessité plusieurs années de développement, des centaines de développeurs, sachant que Hajime Tabata a aussi claqué la porte de Square Enix en cours de développement. De son côté, Allison Ryme a retiré assez rapidement la mention des 100 millions de dollars de budget, mais comme chaque sait, Internet n'oublie jamais...Si la somme reste colossale pour un jeu de la trempe de Forspoken, d'autres titre ont depuis longtemps dépassé ce niveau, comme c'est le cas avec Assassin's Creed Unity et ses 140 millions de budget (70 millions pour la production et autant pour le marketing). On se rappelle également que Call of Duty Modern Warfare 2, celui de 2009, avait coûté la coquette somme de 250 millions de dollars à Activision. Ce dernier avait investi 500 millions de dollars pour le premier Destiny lorsque Bungie travaillait encore avec le géant américain. GTA V avait de son côté coûté la somme de 250 millions de budget pour Rockstar Games, qui avait cependant décidé de ne pas compter avec Red Dead Redemption 2 et ses 800 millions de budget pour venir à bout de ses 8 ans de développement. Sûr que face à ces montants, Forspoken reste assez mineur en réalité.