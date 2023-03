Forspoken : un DLC solo narratif arrive, voici tout ce qu'il contient !

Malgré l'échec critique, malgré les mauvaises ventes, malgré la dissolution des studios Luminous Productions au sein de Square Enix, Forspoken aura droit à du contenu supplémentaire. Square Enix vient en effet de nous faire savoir qu'un DLC narratif va venir compléter l'aventure de Frey Holland. Baptisé "In Tanta We Trust", il permettra d'en savoir plus sur la chute de l'empire d'Athia, puisque les événements se dérouleront 25 ans avant les événements de Forspoken. L'histoire nous raconter que pour éradiquer une fois pour toute la Corruption d’Athia, Frey se retrouve à suivre une voix inconnue. Celle-ci la conduit à un lieu qui la transporte mystérieusement à la défaite des Rheddig, la légendaire bataille qui a dévasté Athia et a conduit les Tanntas à la folie. Accompagnée par Tannta Cinta et un nouvel ensemble de pouvoirs magiques, Frey doit découvrir la vérité et sauver Athia une nouvelle fois – et par la même occasion, se mettre hors de danger.







Cette nouvelle histoire permettra de faire connaissance avec de nouveaux personnages tels que Tannta Cinta, et offrira aussi une nouvelle gamme de pouvoirs et de techniques de combat. Il sera aussi possible de découvrir de nouveaux lieux d'Athia, notamment dans les hauteurs jamais explorées et ainsi parcourir des environnements vertigineux. La sortie du Forspoken: In Tanta We Trust est attendue pour le 26 mai 2023, sachant que les personnages ayant acheté l’édition Digital Deluxe aura accès à cette extension en avance, dès le 23 mai 2023.