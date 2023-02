Luminous Productions (Forspoken) : le studio ferme ses portes, mais ne disparait pas complètement

L'échec critique comme commercial de Forspoken aura eu raison du studio Luminous Productions qui va donc fermer ses portes. Une annonce faite par Square Enix dans un communiqué laconique (et assez expéditif) posté sur son site officiel . On apprend cependant que cette fermeture prend la forme d'une absortion de la part de Square Enix, qui se justifie en souhaitant renforcer ses équipes internes. Un message de façace qui cache évidemment une réalité beaucoup plus dramatique, le studio étant en ballotement depuis le départ de son fondateur Hajime Tabata en 2018 après des différends avec Square Enix sur le développement de Forspoken. L'homme avait en effet démissionné de son poste, partant avec une partie des talents, laissant ainsi le jeu Forspoken handicapé de ses têtes pensantes.

SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD. (siège social à Shinjuku, Tokyo ; président et administrateur représentant Yosuke Matsuda ; ci-après la « Société ») annonce qu'elle fusionnera sa filiale à 100% Luminous Productions Co., Ltd. avec sa filiale à 100 % SQUARE ENIX CO., LTD. à compter du lundi 1er mai 2023.

Cette fusion s'inscrit dans le cadre des efforts de la Société visant à renforcer davantage les atouts concurrentiels des studios de développement du Groupe, un objectif défini dans le cadre de sa stratégie commerciale actuelle à moyen terme. SQUARE ENIX CO., LTD. a développé de nombreux jeux haute définition (HD) AAA et possède une richesse de propriété intellectuelle (PI) et de contenu. Luminous Productions Co., Ltd. est quant à elle dotée non seulement de capacités de développement de titres AAA, mais également d'une expertise technique dans des domaines tels que le développement de moteurs de jeux. Le rapprochement des deux entités renforcera encore la capacité du Groupe à développer des jeux HD.

La direction de Luminous Productions va aussi dans le sens des propos tenus par Square Enix, en confirmant que l'équipe ne sera pas dissoute au sein de Square Enix, mais qu'elle va bien continuer à créer de nouveaux jeux au sein du département interne.