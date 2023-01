Test Forspoken : les notes sont tombées et c'est un échec critique malheureusement

Lundi 23 janvier 2023 à 15h, telle est la date à laquelle la presse était autorisée à donner son verdict sur Forspoken, l'action-RPG de Square Enix et de Luminous Productions. Toute la presse ? Non, pas vraiment. Seuls quelques médias triés sur le volet avaient été choisis par l'éditeur japonais pour donner leur verdict final, de nombreuses rédactions ayant été mises à l'écart de la review session. Malgré cela, l'accueil autour du jeu reste vraiment moyen surtout pour un AAA de cette trempe et des promesses qui avaient été faites au moment de son annonce. Si l'on se rend sur l'agrégateur de notes Metacritic, on constate que Forspoken affiche un 66% de moyenne au moment où l'on écrit ces lignes . On retrouve certes des notes très correctes voire très bonnes, mais la plupart des rédactions restent assez déçues de la proposition du studio qui n'a vraisemblablement pas su comprendre l'intérêt d'un open world en 2023. Beaucoup parlent d'un potentiel gâché, avec pour commencer des graphismes qui ne sont pas à la hauteur, un gameplay qui manque de conviction, une histoire pas très emballante et un jeu qui donne l'impression d'arriver avec 5 ans de retard sur ce qui se fait en Action-RPG aujourd'hui. Mais ce qui revient assez souvent, c'est qu'on s'ennuie énormément dans ce jeu qui n'arrive jamais à captiver l'attention. Dommage...

Hardcore Gamer : 4/10

AusGamers : 4/10

Dexerto : 4/10

Gamekult : 5/10

IGN France : 5/10

Carole Quintaine : 5/10

Attack of the fanboy : 5/10

Gamespot : 5/10

GamesRadar+ : 5/10

GAMINGbible : 5/10

TheSithAxis : 6/10

Shacknews : 6/10

IGN US : 6/10

GameSkinny : 6/10

VG24/7 : 6/10

TrueGaming : 6.5/10

Worthplaying : 6.9/10

Variety : 7/10

Inverse : 7/10

Destructoid : 7/10

God is a Geek : 7.5/10

Game Informer : 7.5/10

JV : 16/20

We Got This Covered : 8/10

SpazioGames : 8/10

Hobby Consolas : 8/10

Gaming Nexus : 9.5/10