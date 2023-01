Forspoken : l'exclu PS5 s'offre un nouveau trailer tout en cinématique, c'est très joli

La date du 24 janvier approche à grand pas et du côté de Square Enix, on se prépare à sortir Forspoken, le dernier Action-ROG open world développé par le studio Luminous Productions, les créateurs de Final Fantasy XV. C'est donc à un nouveau trailer que nous avons droit en ce début d'année, tout en cinématique cette fois-ci, afin de mettre en avant le talent des artistes qui ont travaillé dessus. On retrouve Frey Holland, poursuivie par des créatures infestées par la brume, tandis qu'une entité dotée d'une armure se dresse sur son chemin. Evidemment, grâce à sa magie révélée par le bracelet qu'elle porte au bras, elle a la force et le courage d'affronter qui que ce soit. Espérons que le jeu final saura rattraper les avis très mitigés sur ce titre qui n'a malheureusement pas beaucoup convaincu ni la presse ni les joueurs qui ont pu tester des versions preview et la démo publique postée sur le PlayStation Store il y a quelques semaines. Réponse le 24 janvier 2023 sur PC et PS5.