Forspoken : "les critiques de la presse ont été difficiles à encaisser", le PDG de Square Enix se livre

Avec une note presse de 64% sur Metacritic et une moyenne de 3.5/10 pour l'avis des joueurs), Forspoken est un échec critique, on le savait déjà. La fermeture du studio Luminous Productions (sous forme d'absortion interne) annoncé un mois après la sortie du jeu prouve également que Square Enix a pris des décisions drastiques pour compenser le manque à gagner. Dans les derniers résultats financiers publiés par l'éditeur japonais en date du 3 février 2023, on apprend la grande déception de Yosuke Matsuda, PDG de Square Enix (qui quittera ses fonctions l'été prochain), qui admet "que les critiques [de la presse, ndlr] publiées le 24 janvier 2023 ont difficiles à encaisser. Cependant, le jeu a également reçu des commentaires positifs sur ses fonctionnalités d'action, y compris ses capacités de parkour et de combat, il permettra donc à améliorer nos capacités de développement pour d'autres jeux à l'avenir. Cela dit, ses ventes ont été décevantes, et même si les performances des autres jeux qui sortent en février et mars seront le point de compartaison, nous voyons un risque de baisse considérable pour nos bénéfices de l'exercice 2023/3."Ce bilan financier nous permet également d'apprendre que Forspoken n'est pas le seul titre du catalogue de l'éditeur à décevoir. The DioField Chronicle, Star Ocean The Divine Force, Harvestella, Tactics Ogre Reborn, Dragon Quest Treasures, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion et Valkyrie Elysium, tous ont enregistré des résultats décevants, ce qui devrait sans doute permettre à Square Enix de prendre du recul par rapport à sa stratégie. Pour l'éditeur, l'année 2022/2023 fut une année riche en sorties, peut-être limite trop, ce qui a sans doute contribué à noyer ses jeux dans les périodes de sortie stratégiques du jeu vidéo. L'éditeur en a profité pour maintenir son soutien envers les NFT en déclarant prévoir "des titres dotés de la technologie blockchain pour l'exercice 2024/3 en cours et pour la suite". Sans doute la déclaration de trop...