Forspoken : la version PC dévoile ses configurations et ses performances techniques

Le 24 janvier 2023 approche à grands pas et Square Enix continue de communiquer autour de Forspoken, son Action-RPG développé par Luminous Productions, les développeurs de Final Fantasy XV. Si le jeu reste une exclusivité console PS5, le jeu sera aussi disponible sur PC, et c'est clairement cette version qui est mise en avant aujourd'hui, avec un nouveau trailer. L'idée est en effet de mettre en avant les caractéristiques techniques dont pourront profiter les utilisateurs de grosses machines. Graphismes plus fins via la AMD FidelityFX, une frame-rate assuré de 60 images par seconde grâce à la technologie AMD FSR, prise en charge des écrans wides, temps de chargement plus rapides, compatibilité avec le HDR, du son en 7.1 et la possibilité de brancher une DualSense pour profiter des specs de la manette PS5. Voici le tout listé en bullet point.

- Des graphismes sublimes avec la technologie AMD FidelityFX

- Des options de performances optimales jusqu'à 60 images par seconde (avec la technologie AMD FSR)

- Des temps de chargement rapides (avec le support du SSD Samsung)

- Une prise en charge des écrans ultra larges jusqu’en 32/9 pour une expérience plus immersive et des vues panoramiques

- Une prise en charge complète du HDR et une personnalisation de la résolution, du rapport d'aspect et des caractéristiques graphiques

- Une compatibilité avec le son direct et le support audio 7.1 (Ambisonics)

- La liberté de jouer avec un clavier et une souris ou une manette (manettes sans fil DUALSHOCK4 et DualSense, manettes compatibles avec DirectInput ou Xinput).







Configuration minimale Configuration recommandée Configuration Ultra Système d'exploitation Windows 10 ou 11 64 bits avec la mise à jour de novembre 2019 Processeur Intel Core i7-3770 (3,7 GHz)

ou

AMD Ryzen 5 1600 (3,7 GHz) Intel Core i7-8700 (3,7 GHz)

ou

AMD Ryzen 5 3600 (3,7 GHz) Intel Core i7-12700

ou

AMD Ryzen 5 5800X (3,8 GHz) Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go de VRAM)

ou

AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go de VRAM) NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Go de VRAM)

ou

AMD Radeon RX 6700 XT (12 Go de VRAM) NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 Go de VRAM)

ou

AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go de VRAM) Mémoire vive 16 Go de RAM 24 Go de RAM 32 Go de RAM Résolution d'affichage 720p à 30 fps 1440p à 30 fps 2160p à 60 fps Disque dur HDD de 150 Go SSD de 150 Go SSD NVMe de 150 Go