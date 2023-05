Forspoken : le DLC "In Tanta We Trust" dévoile son gameplay, de vrais changements ?

On le sait depuis fin mars, un DLC solo narratif pour Forspoken arrive, et même si le jeu est un échec sur tous les fronts (critique comme commercial), les développeurs de Luminous Productions iront jusqu'au bout de la démarche. Du coup, après quelques images et informations relatives il y a un peu plus d'un mois, Square Enix revient avec une vidéo trailer de gameplay, qui permet de mieux illustrer ce qui nous attend dans cette extension. Ce sera l'occasion de découvrir un nouveau personnage, Tannta Cinta, et d'offrir plus de pouvoirs à Frey, qui voit son arbre de compétences s'enrichir avec plus de possibilité de gameplay. Pas sûr que ces ajouts sauve le jeu de quoi que ce soit, mais au moins, la promesse des développeurs est tenu et les joueurs qui ont investi dans le jeu pourront prolonger l'expérience.

La sortie du DLC Forspoken : In Tanta We Trust sera disponible le 26 mai 2023. Les joueurs ayant acheté l’édition Digital Deluxe de Forspoken bénéficieront d’un accès anticipé dès le 23 mai 2023. Les joueurs possédant le jeu principal pourront acheter le DLC Forspoken: In Tanta We Trust séparément.