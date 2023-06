Final Fantasy XVI : le succès commercial est au rendez-vous, un peu moins au Japon

We’re delighted to announce we’ve shipped and digitally sold 3 million copies of Final Fantasy XVI on PlayStation 5. Thank you for your support! #FF16 pic.twitter.com/8YGfo1RXyV — FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) 28 juin 2023

Lucrative, la licence Final Fantasy a connu des hauts comme des bas, et ne cesse de vouloir systématiquement se renouveler. Preuve en est avec Final Fantasy XVI qui ose le grand écart avec son ADN d'origine. Ça passe ou ça passe et il faut admettre que cette nouvelle direction a été salutaire, puisque les premiers chiffres de vente parlent d'eux-mêmes. Pas moins de 3 millions de copies vendues en trois jours d'exploitation, les aventures de Clive Rosfield étaient pour le moins attendues. Un succès présent également au Japon, son pays d'origine, pourtant plus enclin à favoriser le J-RPG plutôt que le beat'em all à la Devil May Cry. Pour la semaine du 19 au 25 juin, il est indiqué que 336 027 copies du jeu en physique ont été vendues, des chiffres qui ne prennent pas en compte les ventes digitales. Alors à titre de comparaison avec les précédents Final Fantasy, c'est assez faible (généralement, on franchit les 2 millions de ventes les premiers jours au Japon), mais il faut relativiser avec la période et comprendre que comparé à des jeux comme Resident Evil 4 Remake et Elden Ring, c'est 3 fois plus. Reste à savoir maintenant si ce succès va se tenir sur la durée.