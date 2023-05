Final Fantasy XVI : de nouvelles vidéos de gameplay, voici une compilation de 13 minutes

La sortie de Final Fantasy XVI est attendue sur PS5 exclusivement pour le 22 juin prochain.











Clive Rosfield et sa faculté à enchainer les attaques avec style et vélocité. Face à lui de nombreuses créatures, souvent imposantes, parfois répugnantes, puisque le bestiaire s'annonce bien varié. On a également d'autres passages plus tranquille où Clive va faire la rencontre de nombreux autres personnages, qui vont lui permettre d'obtenir des informations sur le scénario, la suite des événements, mais aussi lui apporter de l'aide pour améliorer ses armes, ses pouvoirs et son équipement.La sortie de Final Fantasy XVI est attendue sur PS5 exclusivement pour le 22 juin prochain.

Avec la publication de nouvelles previews pour Final Fantasy XVI, Square Enix a également donné accès à une multitude de vidéos de gameplay, comme ce fut le cas en février dernier. Cette fois-ci, on va sortir des premiers niveaux très sombres d'il y a quelques mois pour découvrir des environnements plus naturels, plus verts et surtout plus lumineux. On va retrouver à nouveau