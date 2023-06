Test Final Fantasy XVI : un succès critique, voici toutes les notes dans le monde

Depuis des années qu’on nous prépare au changement, il est impossible aujourd’hui de feindre l’étonnement : oui, Final Fantasy XVI est un épisode à part dans la galaxie FF. Sans doute parce que c’est le seul à véritablement assumer son statut de jeu d’action bien bourrin auquel la série essaie de tendre depuis bien trop longtemps. Il aura donc fallu l’arrivée de Naoki Yoshida et de son équipe, la Creative Business Unit III, pour oser un tel grand écart. De l’action décomplexée et assumée, tel est le nouveau leitmotiv de ce Final Fantasy XVI qui a un objectif précis : plaire au plus grand nombre, quitte sans doute à cliver et à diviser les fans de Final Fantasy. Malgré cette nouvelle orientation très action, le jeu n'oublie pas non plus d'où il vient, et propose de vrais moments de répit, d'exploration, de progression et d'intérêt pour ses personnages. Le scénario, bien qu'il soit classique, fait partie intégrante du jeu, même si on ne sait pas encore si Clive Rosfield parviendra à s'imposer comme une figure marquante de la série. Dans tous les cas, et comme Naoki Yoshida l'a dit haut et fort : les jeux d’action dotés de combats en temps réel sont devenus la norme d’un marché grand public, et il n’y a aucune raison pour Final Fantasy de ne pas entamer sa transformation. On ne sait pas s'il s'agira du nouveau milestone pour les autres nouveaux FF à venir, mais une chose est certaine, la saga n'a plus peur de se détacher de sa fanbase réfractaire pour aller séduire un autre public. Oui, cet épisode XVI lorgne davantage vers le Devil May Cry, et c’est sans doute ce qui pouvait lui arriver de mieux…





Final Fantasy XVI est un titre à la proposition fascinante, malheureusement freinée par certains aspects. En allant encore plus loin dans l'action que son prédécesseur, le jeu livre des combats spectaculaires et riches en possibilités grâce aux pouvoirs des Primordiaux. Ces affrontements ont d'autant plus d'impact qu'ils prennent place au sein d'une histoire passionnante et d'un univers mature et crédible. C'est aussi sur le plan graphique que FFXVI en met plein les yeux à travers ses affrontements de Primordiaux et ses environnements, malgré un framerate fluctuant en mode performance. Malheureusement, tout cela est quelque peu gâché par des niveaux linéaires, une exploration limitée ainsi qu'une mise en scène sommaire qui créent un décalage avec la modernité du reste de l'expérience. Malgré ces éléments datés, la saga Final Fantasy prouve avec cet épisode et FFVII Remake qu'elle est toujours capable d'émerveiller, plus de 35 ans après ses débuts.



Depuis quelques heures, les premiers tests de Final Fantasy XVI tombent un peu partout dans le monde. Episode particulièrement attendu, puisqu'il se permet de changer la donne en lorgnant du côté du beat'em all, ce FF 16 est-il la réussite tant attendue ? En se rendant sur Metacritic, on remarque que le jeu s'en sort avec la note moyenne de 88% , un joli score obtenu sur la base de 100 reviews recensées. La plupart des journalistes sont donc conquis (nous les premiers d'ailleurs) par ce changement de braquet de la part de la licence. Il faut dire que le jeu ne fait pas les choses à moitié, avec un gameplay carré et ultra pêchu. Evidemment, tout le monde ne sera pas d'accord avec cette nouvelle orientation, mais le jeu le fait bien. Le rythme dynamique du jeu est également salué, avec ses moments où l'on devient un Primordial et que l'action explose comme jamais. D'autres rappellent que ce Final Fantasy XVI n'est pas qu'une succession de séquences d'action, mais qu'il y a aussi des moments de répit au sein du QG. Les journalistes qui ont moins séduits par la proposition dénoncent des combats trop classiques, un début un peu trop lent et la perte d'identité de la série.