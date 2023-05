Final Fantasy XVI : un nouveau gros trailer avec les voix françaises cette fois-ci

Si vous avez suivi le PlayStation Showcase nocturne du 24 mai 2023, vous avez probablement vu passer le dernier trailer de Final Fantasy XVI, un jeu qui ne cesse de faire croire sa hype depuis son annonce et ses différentes previews hands-on. Histoire de marquer encore un peu plus le coup, Square Enix a décidé de mettre en avant l'histoire du jeu, mais aussi ses nombreux personnages qui graviteront autour de Clive Rosfield. Jusqu'à présent, ce sont les voix anglaises originales qui étaient mises en avant, mais on peut désormais écouter le travail des comédiens de doublage français qui posé leurs lignes récemment. En fait, en allant dans les options audio de YouTube, on s'aperçoit que les doublages italien, allemand et espagnol sont également mis à disposition. De quoi s'amuser à écouter chaque langue et repérer celle qui a la meilleure intonation. Même si on reste persuadé que la version japonaise risque d'être le banger habituel.La sortie de Final Fantasy XVI est attendue pour le 22 juin prochain sur PC et PS5.