Final Fantasy XVI : le DLC "La complainte du Ressac" (The Rising Tide) présente ses nouveautés en vidéo

Bientôt un an que Final Fantasy XVI est sorti, chamboulant pas mal de choses au passage, avec son approche beat'em all assumé et tourné vers le grand public. Mais le jeu est loin d'avoir dit son dernier mot, puisque Square Enix nous prépare un DLC solo, répondant au nom de "La complainte du Ressac (The Rising Tide)" et avec une sortie calée au 18 avril 2024. C'est en plein PAX East 2024 que ce contenu supplémentaire a été révélé, permettant d'apprendre l'arrivée d'une nouvelle histoire, des quêtes annexes en plus, des armes supplémentaire, des accessoires inédits et un niveau maximum qui se rajoute à ce qui existe déjà. Ce DLC va permettra de retrouver Clive qui va devoir venir en aide à l'Émissaire de Léviathan, le Primordial que tout le monde croyait disparu. Ce sera l'occasion de découvrir le pays caché de Mysidia, où ils découvriront l'histoire tragique d'un peuple tombé dans l'oubli.







Le même jour, une mise à jour gratuite (Ver. 1.30) sera également disponible pour Final Fantasy, permettant d'améliorer l'expérience et corriger certains bugs également :

- La possibilité de retourner immédiatement auprès du personnage donneur de quête grâce à la nouvelle fonction « Retour rapide en fin de quête »

- La modification des icônes des quêtes de personnages importantes

- Une nouvelle option qui permet de définir jusqu'à cinq réglages favoris de Primordiaux/compétences ;

- Des compétences et accessoires modifiés afin qu'ils soient plus faciles à utiliser

- Le nouveau type de configuration manette « Personnalisé » qui permet d'attribuer chaque bouton librement

- La correction des couleurs, des effets visuels et plus encore, ajoutés au mode photo

De nombreuses nouvelles partitions.