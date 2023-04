Final Fantasy XVI : une PS5 collector est prévue, avec façades et manettes en édition limitée

Final Fantasy XVI est programmée. C'est le PlayStation Blog japonais qui révèle l'information, rappelant au passage que le prochain jeu de Naoki Yoshida sera une exclusivité PS5. Du coup, pour la sortie le 22 juin prochain de ce Final Fantasy XVI, un bundle PS5 est prévu au Japon au prix de 67 980 yen (460€) pour le modèle Blu-ray ou 56 980 yen (385€) pour la version digitale. En complément, deux accessoires seront proposés en vente séparée, à savoir une façade et une DualSense ornés de logos et de symboles liés à la marque Final Fantasy XVI. Ce sont évidemment ces deux produits qui intéressent les collectionneurs, mais à ce stade, on ne sait pas si l'Europe sera également servi par ces éditions spéciales. Selon certaines rumeurs, c'est bel et bien le cas. En attendant l'officialisation, voici des images.