Final Fantasy XVI : plus de 25 nouvelles minutes de gameplay, Square Enix envoie la sauce

Naoki Yoshida prouve une fois de plus que c'est l'action qui va évidemment primer dans le jeu, avec des séquences toujours plus spectaculaires qui ont été dévoiles. On a pu en effet voir le héros Clive à plusieurs moments de sa vie, puisque comme on sait, il sera possible de le suivre de son adolescence jusqu'à ses 30 ans bien tassés. Les moments de sa jeunesse seront en effet racontées sous forme de flashback, avec notamment des apprentissages en termes de game system.







Ce State of Play nous a aussi permis de voir un peu plus le monde du jeu, découpé en plusieurs zones, sachant qu'il sera possible de se téléporter instantanément comme bon nous semble. Il y aura des moments de répit, plus calmes qui permettront à Clive de se sociabiliser, et dans ce showcase, c'est un camp dirigé par Cid, l'un de ses amis, qui a été mis en exergue. Il sera possible d'améliorer les armes mais aussi les compétences de Clive, de participer à ses séances d'entrainement, mais aussi d'avoir accès à des missions secondaires. On pourra même prendre soin de son chien Talgor qui sera d'une aide précieuse lors de certains combats. Bref, beaucoup de choses qui ont été présentées et qui sont venus s'ajouter à la longue liste de détails déjà divulgués lors de la PAX East il y a quelques semaines.



La sortie de Final Fantasy XVI est attendue pour le 22 juin prochain sur PS5.





Après le DLC "Burning Shores" de Horizon 2 Forbidden West plus tôt dans la journée, puis le gros trailer final de 5 minutes de Zelda Tears of the Kingdom en, plein après-midi, et en attendant le showcase de Street Fighter 6 dans quelques jours, c'est au tour de Final Fantasy XVI de dévoiler un peu plus son gameplay. Square Enix et Sony Interactive Entertainment avaient donné rendez-vous aux joueurs à 22 heures cette nuit pour en découvrir davantage sur ce qui s'annonce comme le gros changement au sein de la franchise Final Fantasy. Certains fans hardcores parlent de trahison, d'autres évoquent le renouveau dont la série avait besoin, mais une chose est sûre, ce Final Fantasy XVI ne laisse personne indifférent. Dans ce gros State of Play de plus de 25 minutes, le producteur