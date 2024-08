Final Fantasy XVI : le jeu arrive sur PC, voici les nouveautés proposées

C'était écrit. Plus d'un an après sa sortie sur PS5 en exclusivité, Final Fantasy 16 va débouler sur PC à la rentrée prochaine. La date est même fixée, le 1 septembre, histoire de commencer la nouvelle saison sur les chapeaux de roue. Le jeu sera à la fois proposé sur Steam et l'Epic Game Store avec deux éditions différentes selon le porte-monnaie des joueurs : la Standard et l'Edition Complète, celle qui inclus les DLC captivants Les rémanences du ciel (Echoes of the Fallen) et La complainte du ressac (The Rising Tide). Histoire de pousser le consommateur a sortir sa carte bleue, Square Enix a mis à disposition une démo gratuite sur les deux plateformes, et il y a en prime un nouveau trailer que voici.