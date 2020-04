Final Fantasy VII Remake : le jeu prévu aussi sur PC ? Un indice sème le soute

On le sait, Final Fantasy VII Remake est une exclusivité PS4 : toutefois, l'accord avec Sony n'est que temporaire et au bout d'un an, Square-Enix pourra décider de sortir son fameux RPG (dont notre test est d'ailleurs disponible ici ) sur d'autres plateformes. Une version Xbox One avait déjà été aperçue du côté de chez Microsoft : désormais, ce sont les joueurs PC qui peuvent se réjouir puisqu'une phrase énigmatique vient de faire son apparition dans une toute récente vidéo.C'est effectivement dans un trailer diffusé hier sur la chaîne officielle de PlayStation qu'il est fait mention d'un "gameplay capturé sur PC" : c'est écrit noir sur blanc et, forcément, l'interrogation nous saute à la gorge. S'agit-il là d'une preuve de l'existence d'une telle mouture, ou d'une erreur ? Ou bien simplement d'autres mots pour "version en cours de développement" ? Voilà qui laisse particulièrement songeur, d'autant plus que la vidéo est clairement estampillée PS4. Les paris sont ouverts...