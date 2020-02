Final Fantasy VII Remake : des images bien classes de Sephiroth, le style incarné

Qu'on se le dise : au panthéon des grands méchants du jeu vidéo, Sephiroth y dispose de l'une des places les plus légitimes qui soient. Il faut dire qu'il est grand, qu'il est voluptueux, qu'il est agile, qu'il est puissant, qu'il est stylé et qu'il a aussi des motivations très très vilaines : bref, c'est un personnage indéniablement réussi qui fera son grand retour dans Final Fantasy VII Remake le 10 avril prochain, plus de 20 ans après la sortie du jeu original.À cette occasion, Square Enix vient de publier quelques images de notre antagoniste préféré qui pourront même, pour certaines, servir de wallpaper pour votre téléphone, tablette, PC ou quoique vous décidiez. Ça s'annonce puissant.