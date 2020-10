Depuis son trailer d'annonce, Final Fantasy XVI se fait sacrément discret. Alors, forcément, chaque bribe d'information est bonne à prendre et le site officiel du jeu, qui vient tout juste d'être mis en ligne, nous apporte très justement quelques détails supplémentaires : tout d'abord, le nom du héros, qui s'appellera donc Clive Barfield, ainsi que celui de sa sœur, Joshua, et d'un autre personnage féminin, Jill Warrick.C'est aussi l'occasion de se délecter de nouveaux artworks inédits, illustrant ces nouvelles têtes mais aussi l'impressionnante région de Valisthea, une terre sacrée par la lumière des "Mothercrystals". On y retrouve ainsi le ton assez grisonnant, très médiéval de la première bande-annonce avec, toutefois, une véritable point de magie lumineuse.Voilà qui donne envie : on rappelle que Final Fantasy XVI sortira sur PC et PS5... à une date encore non déterminée. Mais il arrive, c'est promis.