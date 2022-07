FIFA 23 : une vidéo de 11 minutes qui présente les principales nouveautés en termes de gameplay

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la communication autour de FIFA 23 est réglée comme du papier à musique. En effet, après avoir dévoilé la jaquette de l'Édition Ultimate (sur laquelle figureront Kylian Mbappé et Sam Kerr), celles de l'Édition Standard le nouveau duo de commentateurs (Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva) ainsi que le grand retour de la Juventus , Electronic Arts propose de découvrir une vidéo de 11 minutes dans laquelle sont présentées les principales nouveautés en matière de gameplay.Introduite dans FIFA 22, la technologie HyperMotion a été boostée pour réaliser deux fois plus de captures réelles. "Au final, ça nous donne plus de 6 000 nouvelles animations réalistes transférées depuis le terrain directement dans le jeu, nous explique-t-on. Et en plus, notre algorithme d'apprentissage évolutif gère neuf millions d'images de données capturés pendant ces séances. Pour résumer, nous avons plus de données capturées que jamais auparavant." Grâce à l'HyperMotion2, le football féminin a gagné en réalisme, les développeurs d'EA Vancouver ayant pu inclure tout un tas d'animations propres aux joueuses.Les dribbles sont également impactés par l'HyperMotion2. "Nous avons utilisé les nouvelles animations pour améliorer la réactivité et la qualité visuelle des dribbles, affirme le studio. Cela apporte plus de personnalité." Pareil pour les défenseurs qui seront beaucoup plus souples sur leurs appuis afin d'intervenir un maximum d'efficacité. La capacité d'accélération des joueurs a aussi été revue comme nous l'avons expliqué dans notre preview de FIFA 23 , ce qui rendra les courses moins prévisibles.FIFA 23 marque l'apparition des Power Shots, l’équivalent des Stunning Kicks d’eFootball 2022. Que ce soit en première intention ou après un dribble, il faudra disposer de suffisamment d'espace pour les déclencher, l'animation étant plus lente qu'un tir classique. Les coups de pied arrêtés ont également été repensés. Par exemple, sur les coups francs ou les corners, il sera désormais possible de choisir le point d'impact du ballon à l'aide du stick droit, ce qui permettra de contrôler la trajectoire du cuir. Concernant les pénos, il faudra être synchro avec la nouvelle barre de calme pour décocher un tir à la fois puissant et précis.Par ailleurs, EA Vancouver promet des gardiens de but plus naturels dans leurs réactions et auront moins tendance à relâcher le ballon bêtement au moindre contact. Enfin, la vidéo se termine sur un festival de skill moves pour faire encore plus mal à l'adversaire.On rappelle que la sortie de FIFA 23 est prévue pour le 30 septembre prochain, et qu'il s'agira du dernier opus développé en collaboration avec la FIFA. En effet, Electronic Arts a décidé de faire cavalier seul comme en témoigne l'annonce d'EA SPORTS FC , le nouveau nom de sa simulation de football.