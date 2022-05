Electronic Arts et FIFA, c'est terminé ! L'éditeur explique pourquoi il a pris cette décision

sera le seul endroit où les fans pourront jouer dans les emblématiques UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A et MLS, entre autres. L'étendue et la profondeur de l'écosystème de contenu sous licence d'EA lui permettront d'offrir une authenticité inégalée dans les jeux de football EA SPORTS actuels et à venir." Naturellement, chaque partenaire (y compris Nike) figurant dans le réseau que s'est constitué l'éditeur américain au fil des décennies y va de son petit laïus pour enfoncer définitivement le clou.



Enfin, en dépit de cette séparation entre Electronic Arts et la FIFA, il y a aura bien un FIFA 23 à la fin de l'année, et les choses seront faites correctement. "L'introduction d'EA SPORTS FC n'aura aucune incidence sur les jeux actuels de football d’EA SPORTS, et EA et la FIFA sont ravis de proposer le plus grand et le plus ambitieux EA SPORTS FIFA jamais créé cet automne, est-il expliqué. Notre produit final FIFA comprendra également plus de modes de jeu, de fonctionnalités, d'équipes, de ligues, de joueurs et de compétitions que n'importe quelle édition précédente. Les fans pourront découvrir ces innovations dans tout l'écosystème EA SPORTS FIFA, y compris FIFA Mobile, FIFA Online 4 et eSports." Une façon de tirer sa révérence avec classe, même si une page est bel et bien en train d'être tournée.





"Notre vision pour EA SPORTS FC est de créer le club de football le plus grand et le plus influent au monde, à l'épicentre de la communauté des fans de football, explique Andrew Wilson, le patron d'Electronic Arts. Depuis près de 30 ans, nous construisons la plus grande communauté de football au monde - avec des centaines de millions de joueurs, des milliers d'athlètes partenaires et des centaines de ligues, fédérations et équipes. EA SPORTS FC sera le club de chacun d'entre eux, et des fans de football du monde entier."Côté contenu, pas de panique : Electronic Arts assure que rien ne changera, qu'il s'agisse des modes de jeu ou des licences. "EA SPORTS FC apporte la force de plus de 300 partenaires individuels sous licence, permettant aux joueurs d'accéder à plus de 19 000 athlètes dans 700 équipes, dans 100 stades et plus de 30 ligues à travers le monde, peut-on lire. Grâce à EA SPORTS FC, EA étendra encore la portée et la puissance de son portefeuille de licences de football en conservant et en développant le contenu de football sous licence, en évoluant vers de nouvelles expériences et en réinvestissant de manière significative dans le sport. EA s'appuiera également sur des valeurs d’inclusivité et innovera dans de nouveaux domaines autour du football féminin et des racines du foot pour la communauté mondiale."Electronic Arts ajoute : "EA SPORTS FC