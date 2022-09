FIFA 23 : Ted Lasso et le AFC Richmond dans le jeu, les indices qui ne trompent pas

👀 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 20 septembre 2022

Jusqu'à présent, FIFA comme PES ont toujours couru derrière les sponsors et les clubs officiels pour être la simulation footballistique la plus fidèle et réaliste possible. Mais cette année, il semblerait que la fiction rentre désormais en ligne de compte ; du moins pour FIFA 23. Alors que la sortie du jeu n'est plus qu'une question de jours, plusieurs indices nous poussent à croire qu'Electronic Arts a signé une collaboration avec la série Ted Lasso, difusée sur AppleTV+ depuis deux ans maintenant. Tout d'abord, le club fictif de la série, le AFC Richmond, avait été repéré il y a quelques jours par des internautes dans la base de données du jeu. Le compte Twitter officiel de la série Ted Lasso avait d'ailleurs répondu avec des émojis insistants qui laissaient place à aucune doute.Mais depuis quelques heures, c'est l'acteur Jason Sudeikis qui a rajouté son grain de sable en publiant une photo sur le compte Twitter de Ted Lasso, le personnage qu'il incarne, où on le voit de dos être scanné entièrement en 3D, avec ce qui semble être l'appareil que Electronic Arts utilise pour reproduire les joueurs de football dans le jeu. La légende "Fais gaffe, Mario ! Tu n'es pas le seul homme pixellisé avec une moustache qui ne sait jamais où le tube l'emmène" ne laisse là non plus aucun doute. Surtout que derrière, le compte officiel Twitter du jeu EA Sports FIFA toujours a lâché un smiley avec les gros yeux, ce qui évidemment valide la présence de la série dans le jeu vidéo. De toutes les façons, on sera fixés d'ici quelques jours puisque FIFA 23 arrive le 30 septembre prochain sur PC et consoles.