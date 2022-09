FIFA 23 : EA dévoile la bande-son du jeu, il y a plus de 100 titres

Après avoir surpris son monde en annonçant une collaboration avec la série télé Ted Lasso, le jeu FIFA 23 revient à des choses plus basiques, comme la révélation de sa bande-son et des titres qui ont été choisis par Electronic Arts. Jeu de foot oblige, et devant plaire au plus grand nombre, les artistes et les musiques viennent du monde entier. On retrouvera des noms tels que Bad Bunny, Jack Harlow, Stromae, Yeah Yeah Yeahs, FKA Twigs, Flume, MILKBLOOD, Phoenix, Sampa The Great, ODESZA, Nas, Denzel Curry, Quevedo, Remi Wolf, ainsi que des artistes nouveaux, tels que Baby Tate, Ibeyi, Bianca Costa et Pheelz. Evidemment, si vous êtes un vieux rockeur comme nous qui ne jurent que par la musique des années 70, ça ne va évidemment pas vous parler, mais l'idée pour EA est de fédérer un maximum de personnes, en mettant l'accent sur l'importance de la communauté mondiale du football à travers la musique. Histoire d'aller plus loin dans la collaboration, il sera possible d'acheter des maillots exclusifs FIFA Ultimate Team conçus par des artistes, tels que Jack Harlow, ROSALÍA, Pheelz, Central Cee, etc. Ces maillots spéciaux pourront aussi être débloqués en réussissant des objectifs à partir du 27 septembre. A noter aussi que la bande-son complète de FIFA 23 peut s'écouter dès maintenant n streaming sur Spotify.

La sortie de FIFA 23 est attendue pour le 30 septembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Stadia.