FIFA 23 : c'est le plus gros démarrage de l'histoire de la franchise, voici les chiffres

Sans doute parce qu'il s'agit du dernier épisode de FIFA développé entre Electronic Arts et la Fédération International de Football, FIFA 23 réussit un démarrage tonitruant, au point d'être devenu le lancement record de toute la franchise en termes de nombre de joueurs enregistrés la première semaine de sortie. FIFA 23 a en effet attiré 10.3 millions de joueurs, ce qui est 1.2 million de plus que l'année dernière et ses 9.1 millions de joueurs pour FIFA 22, déjà considéré comme un record. Evidemment, du côté d'Electronic Arts, on s'enorgueillit d'un tel succès et on espère aussi que la transition l'année prochaine se fasse sans trop perdre la communauté. "La réponse de nos fans a été tout simplement incroyable, et nous sommes ravis que notre communauté joue avec leurs joueurs et équipes préférés sur FIFA 23 en nombre record", a déclaré Nick Wlodyka, le directeur général d'EA Sports, avant d'ajouter que "avec les Coupes du monde masculines et féminines et les mises à jour passionnantes de notre contenu de football de clubs féminins encore à venir, nous commençons tout juste à offrir aux joueurs l'expérience la plus authentique et la plus immersive à ce jour." On rappelle que l'année prochaine, Electronic Arts sortira son jeu de foot sous le label EA Sports FC, tandis que l’instance régissant le football mondial tentera de faire vivre le jeu FIFA avec un autre studio de développement. Lequel des deux s'en sortira le mieux ? Réponse l'année prochaine, mais une chose est certaine, la bataille risque d'être énervée entre les deux parties.