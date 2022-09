Test FIFA 23 : la presse européenne convaincue, la France un peu moins, voici toutes les notes

Jeuxactu : test et note à venir

GamersRD : 9.4/10

Areajugones : 9/10

TierraGamer : 8.7/10

TrueGaming : 8.5/10

Hobby Consolas : 8.2/10

JV : 16/20

Everyeye.it : 8/10

GamesRadar+ : 8/10

Telegraph : 8/10

PSX Bresil : 8/10

Vandal : 7.3/10

Gfinity : 7/10

TheGamer : 7/10

IGN France : 6/10

Gamekult : 6/10

Nous sommes à trois jours de la sortie officielle de FIFA 23, le dernier épisode avant la fin du contrat qui lie Electronic Arts avec la FIFA, mais il est déjà possible de connaître l'avis de la presse sur le jeu. Une partie de la presse en vrai, puisque Electronic Arts a méticuleusement choisi les médias à qui envoyer le jeu en amont pour préparer le test. La raison pour laquelle le nombre de reviews dans le monde est à ce stade bien maigre, sans compter sur le jeu a été envoyé ce week-end, ne laissant que peu de temps aux journalistes de tester le jeu correctement. Il y a néanmoins 19 tests recencés sur Metacritic, et l'ensemble des notes permet d'obtenir une moyenne temporaire de 80% . C'est nettement mieux que FIFA 22 qui était reparti avec la note de 73% l'année dernière. La série a donc repris des couleurs, mais si on regarde de près, les tests français sont nettement plus critiques que ceux des pays européens. On vous donne notre verdict prochainement, nous venons juste de recevoir le jeu...