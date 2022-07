FIFA 23 : voici les jaquettes de l'Édition Standard avec Kylian Mbappé et Sam Kerr

Hier, Electronic Arts a levé le voile sur la jaquette de l'Édition Ultimate de FIFA 23 , ce qui a permis de découvrir les deux stars qui orneront la jaquette, à savoir Kylian Mbappé et Sam Kerr. Sans surprise, l'attaquant vedette du Paris Saint-Germain et la buteuse de Chelsa figureront également sur les jaquettes de l'Édition Standard du jeu, sachant que Sam Kerr apparaîtra uniquement sur les boîtes commercialisées en Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi que sur le site Amazon en exclusivité à l'échelle mondiale. "C'est un honneur et un rêve qui se réalisent de figurer sur la jaquette de FIFA 23, explique-t-elle dans le communiqué. Ça a été incroyable de travailler avec Kylian et toute l'équipe d'EA SPORTS. J'ai hâte que les fans puissent obtenir leur copie du jeu.""Je suis ravi d'avoir été choisi pour être sur la jaquette d'EA SPORTS FIFA pour la troisième fois, et je suis encore plus comblé de partager la jaquette pour rendre hommage au football féminin avec une grande joueuse comme Sam Kerr, indique pour sa part Kylian Mbappé. En tant que gros fan du jeu, je suis excité pour le dernier FIFA et je suis impatient de tous vous voir sur le terrain."Pour ceux qui seraient passés à côté de l'information, on rappelle que FIFA 23 est le dernier épisode de la série à être développé par Electronic Arts. En effet, la FIFA et l'éditeur américain ont décidé de mettre un terme à leur collaboration vieille d'une trentaine d'années, ce qui explique pourquoi la prochaine simulation de football de la maison s'appellera EA SPORTS FC. En attendant que la page soit définitivement tournée, le tout premier trailer de FIFA 23 sera diffusé demain à 18 heures.