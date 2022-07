FIFA 23 : Kylian Mbappé et Sam Kerr sur la jaquette de l'Ultimate Edition, une date pour le 1er trailer

l'instance mondiale du football et Electronic Arts, c'est Kylian Mbappé et Sam Kerr qui ont été retenus pour figurer sur la jaquette de l'Ultimate Edition de FIFA 23. Il s'agit d'un événement dans le sens où c'est la première fois qu'une femme est mise en avant sur la boîte de la célèbre simulation de football.



Si tout le monde connaît Kylian Mbappé, la star du Paris Saint-Germain, pour ceux qui ne s'intéresseraient pas au football féminin, rappelons que Sam Kerr (28 ans) est l'attaquante vedette de Chelsea, et qu'elle est également devenue la meilleure buteuse de l'histoire de la sélection australienne en janvier dernier avec 54 buts au compteur. Pour enfoncer le clou, elle a aussi remporté trois fois de suite la Women’s Super League, l'équivalent de la D1 féminine en France. Bref, ce n'est pas n'importe qui.





Voici les Stars de la Couverture #FIFA23 🔥!

@samkerr1 et @KMbappe ⭐️⭐️



Deux forces Phénoménales 💥!

Un partenariat Ultime 🤩!



Decouvrez l'annonce complète le 20 juillet ▶ https://t.co/GaAKApfqSi pic.twitter.com/aXYSkN9ex8 — EA FIFA France (@EA_FIFA_France) 18 juillet 2022



Et puisqu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Electronic Arts annonce que le tout premier trailer de FIFA 23 sera diffusé après-demain, mercredi 20 juillet, à 18 heures. Peut-être que l'éditeur américain profitera de l'occasion pour distiller d'autres informations sur le jeu, certains leaks circulant depuis un petit moment sur la Toile.









Pour le dernier FIFA de l'histoire, du moins celui réunissant