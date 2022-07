FIFA 23 : Hervé Mathoux et Pierre Ménès remplacés par un nouveau duo de commentateurs, les fans comme des fous

La FIFA ne pourra pas accuser Electronic Arts d'avoir bâclé FIFA 23 pour se consacrer plus rapidement à EA Sports FC . En effet, l'éditeur américain semble mettre un point d'honneur à conclure une collaboration vieille de 30 ans avec classe. Après avoir annoncé que Sam Kerr figurerait à la fois sur la jaquette Édition Ultimate (aux côtés de Kylian Mbappé) et Édition Standard - une première dans l'histoire de la série - l'éditeur américain fait à présent savoir qu'Hervé Mathoux et Pierre Ménès seront remplacés par un nouveau duo de commentateurs : Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva.Pour les profanes, rappelons que les deux acolytes officient sur beIN Sports et commentent les matchs de la Liga, le championnat d'Espagne de football. Omar Da Fonseca est notamment connu pour son exubérance, surtout lorsqu'il s'agit de Lionel Messi dont il est un fan absolu. On espère qu'il conserva la même spontanéité dans FIFA 23, bien qu'il s'agisse d'un exercice totalement différent. "En tant que fans absolus de football, la franchise EA SPORTS FIFA est incontournable dans notre quotidien, déclarent-ils. Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de nous associer à ce jeu extrêmement populaire et de pouvoir apporter notre style propre aux commentaires dans cette nouvelle édition. C’est un véritable honneur de pouvoir rythmer les matches des joueurs et d’annoncer les moments les plus spectaculaires de leur parcours de jeu."Enfin, on a droit à une sympathique vidéo où Hervé Mathoux, seul depuis l'éviction de Pierre Ménès en 2021 , se charge de passer le relai à ses deux successeurs. Une manière de remercier celui qui tire donc sa révérence après 17 ans de bons et loyaux services.