FIFA 22 : suite aux accusations d'agression sexuelle, Electronic Arts lâche Pierre Ménès

Bien que nous mettions immédiatement fin à notre relation avec Pierre Ménès et que ses commentaires ne seront pas intégrés dans FIFA 22 et les versions ultérieures du jeu, nous sommes sensibles aux désagréments que pourrait causer le retrait de ses commentaires dans le jeu actuel. Les joueurs qui ne souhaitent plus entendre les commentaires de Pierre Ménès ont la possibilité de mettre à jour leurs paramètres dans le jeu et sélectionner une autre langue parmi de nombreux choix."



Reste maintenant à savoir qui remplacera Pierre Ménès dans FIFA 22, ce dernier ayant succédé à Franck Sauzée.





Après la diffusion du documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste" (que l'on doit à Marie Portolano) dimanche dernier sur les antennes de Canal +, Pierre Ménès ne devait certainement pas se douter que la semaine allait être extrêmement compliquée pour lui. En effet, dans le courant de la soirée, Les Jours publiait un article révélant que la direction de la chaîne avait demandé à ce que certaines séquences du documentaire soient retirées, dont une concernant directement Pierre Ménès pointé du doigt pour ses actes d'agression sexuelle à répétition.L'affaire s'est repandue comme une traînée de poudre sur la Toile, si bien que certaines personnalités politiques (Roxana Maracineanu, Marlène Schiappa entre autres) n'ont pas hésité à s'exprimer sur le sujet. Alors que l'on se demande si Canal + va pouvoir défendre éternellement le chroniqueur phare du Canal Football Club, Electronic Arts, pour sa part, a décidé de trancher dans le vif. Après s'être accordé un délai de réflexion, l'éditeur américain a décidé de cesser sa collaboration avec Pierre Ménès, ce dernier commentant les matchs de FIFA depuis 2016 aux côtés de son compère Hervé Mathoux."Il est très important pour nous que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soit en accord avec les valeurs d'EA SPORTS FIFA, peut-on lire dans un communiqué. Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. EA n'intégrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans FIFA 22 ni dans les versions ultérieures du jeu.