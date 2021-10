FIFA 22 : EA balance un trailer avec Ryan Reynolds, Zidan, Mbappé et Beckham

Pendant que Konami se prend la sauce à cause du lancement raté de eFootball (PES 2022), Electronic Arts jubile et profite de ce moment de faiblesse de son concurrent pour balancer le trailer de lancement de son FIFA 22. La particularité de cette vidéo, c'est qu'il y a un parterre de stars à découvrir. Si la bande annonce s'ouvre sur un David Beckham en train de monter un ballon de foot en LEGO, rapidement, il est rejoint par Kylian Mbappé, Wayne Rooney et Zinedine Zidane, qui semble être le maître du jeu. Ce dernier ne fait d'ailleurs même pas l'effort de parler anglais, et s'adresse au monde entier en français afin de nous expliquer qu'on a une passion commune : le partage du football. Au point de voir débarquer l'acteur Ryan Reynold qui ne pipe même pas un mot. Sa présence suffit néanmoins pour faire parler de cette vidéo on ne peut plus commerciale. FIFA 22 est disponible depuis hier sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.