FIFA 22 : le rappeur Jul est désormais dans le jeu à travers son signe de mains

Si l'affrontement cette année entre FIFA 22 et PES 2022 (eFootball on doit dire maintenant) n'a pas eu lieu en raison d'un forfait de la part du titre de Konami et de son lancement chaotique, Electronic Arts ne chôme pas pour autant pour offrir un maximum de contenu aux joueurs qui leur a à nouveau confiance. Depuis quelques heures maintenant, FIFA 22 s'est enrichi d'une nouvelle célébration, celle du rappeur Jul et de son fameux signe des deux mains repris par à peu près tout le monde, quelle que soit sa classe sociale. Les deux mains collées ensemble formant un pistolet en l'air peut donc être déclenchée à la suite d'un but marqué, histoire de dégoûter encore plus l'adversaire, qui doit se coltiner du Jul en pleine face. Il faut dire que le rappeur marseillais, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, est l'un des artistes qui vend le plus de disques en France.Histoire de prouver que le signe de Jul a été repris par les plus grandes stars de France, et même internationales, on vous propose d'aller jeter un coup d'oeil au compte Twitter @ilfaitlesigne , puisqu'il réunit les différentes personnalités ayant réalisé le signe Jul ces dernières années. Parmi elles, on retrouve Zinédine Zidane, Booba,Alvaro Gonzalez, Salt Bae, et même Rihanna. No bullshit.