Charts France : FIFA 22, Far Cry 6 et Metroid Dread domine le marché du jeu vidéo

Comme tous les lundis, il est l'heure de faire le point sur les ventes de jeux vidéo en France, et notamment celles qui concernent la semaine 41, celle du 11 au 17 octobre 2021. A vrai dire, elle ressemble énormément à celle de la semaine passée, puisqu'on retrouve exactement les mêmes jeux, mais pas au même endroit. Si FIFA 22 continue de trôner en première place dans sa version PS4, on observe une belle remontée de la mouture PS5 qui passe de la 5ème à la troisième place. Un changement qui chamboule légèrement le positionnement de Far Cry 6, qui se classe en 4ème et 5ème place du tableau pour le coup, via les versions PS4 et PS5. Quant à Metroid Dread, il reste imperturbable et conserve sa deuxième place de ce Top 5, assez prévisible.



Sur PC, FIFA 22 domine le game également, alors que c'est Microsoft Flight Simulator qui sort du classement visible, laissant Les Sims 4 et son extension Vie à la campagne prendre le lead.





Charts France semaine 41 (du 11 au 17 octobre 2021)

1/ FIFA 22 (PS4 - Electronic Arts)

2/ Metroid Dread (Switch - Nintendo)

3/ FIFA 22 (PS5 - Electronic Arts)

4/ Far Cry 6 (PS4 - Ubisoft)

5/ Far Cry 6 (PS5 - Ubisoft)

TOP 3 PC

1/ FIFA 22 (PS4 - Electronic Arts)

2/ Les Sims 4 (Electronic Arts)

3/ Les Sims 4 : Vie à la campagne (Electronic Arts)