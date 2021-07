FIFA 22 : la technologie HyperMotion au coeur de cette vidéo, une révolution dans le gameplay ?

C'est l'été et il ne reste plus beaucoup de temps pour les simulations de football avant leur sortie prévue à la rentrée prochaine. Si Konami a surprise son monde en repensant le business model de PES, qui s'appelle désormais eFootball, Electronic Arts propose de découvrir un peu plus sur la manière dont a été pensé le prochain FIFA 22. S'il est vrai que la série a tendance à se répéter d'épisode en épisode, cette année, les développeurs ont mis en place une nouvelle technologie, l'HyperMotion, qui a pour but de rendre les matchs plus naturels, notamment dans les déplacements. Il s'agit en effet de capturer le mouvement des joueurs de manière plus réaliste et désormais dans son ensemble.



Fini le temps où chaque animation était enregistrée de manière individuelle, les 22 joueurs sur le terrain voient leurs animations enregistrées en même temps lors d'un même match. Contrôle de la balle, duels aériens, dribbles et physique de la balle, tout doit donner l'impression d'un vrai match, d'autant que le système de machine learning est là aussi pour faire évoluer les choses en plein jeu. Electronic Arts parle de plus de 4 000 animations au total, sachant que cette technologie n'est valable que pour les version next gen', PS5 et Xbox Series, mais aussi Stadia. Bien sûr, on attendra de juger sur pièce une fois le jeu en mains avant de crier au génie. La sortie de FIFA 22 est programmée pour le 1 octobre prochain.