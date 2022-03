FIFA 22 + NHL 22 : Electronic Arts supprime toutes les équipes russes de ses jeux

Si le monde du sport a commencé à sanctionner la Russie suite à l'agression de l'Ukraine il y a déjà 7 jours, le jeu vidéo passe lui aussi à l'offensive. Et c'est Electronic Arts qui est le premier à prendre position dans ce conflit en annonçant le retrait de toutes les équipes russes de ses jeux FIFA 22 et NHL 22 et ce dès aujourd'hui par le biais d'une mise à jour. Un message qui a été posté sur les différents réseaux sociaux de l'entreprise américaine, qui n'hésite pas à afficher son soutien au peuple ukrainien et lance un appel à la paix pour que cette guerre cesse le plus vite possible. Electronic Arts précise que ce boycott de la Russie dans ses jeux s'est fait en accord avec la FIFA et l'UEFA qui soutiennent aussi le mouvement.

EA Sports se montre solidaire avec le peuple ukrainien et comme beaucoup de voix dans le monde du football, appelle à la paix et la fin de l'invasion de l'Ukraine. En accord avec nos partenaires de la FIFA et de l'UEFA, EA Sports a décidé de retirer l'équipe nationale russe et les clubs russes de tous les produits EA Sports FIFA, incluant FIFA 22, FIFA Mobile et FIFA Online. Nous tiendront au courant notre communité des prochaines mises à jour et des actions qui seront prises et merci aux joueurs pour leur patience pendant que nous travaillons sur ces mises à niveau.

A statement from EA SPORTS FIFA: pic.twitter.com/v3pZvpblgS — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 2 mars 2022

Electronic Arts est donc la première voix du jeu vidéo à se dresser face à la Guerre en Ukraine, alors que Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre et ministre de la transformation numérique en Ukraine, avait adressé un message à l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo, demandant notamment à Sony et Microsoft de réagir et de bloquer l'ensemble des comptes russes. Les deux géants du jeu vidéo sont restés muets jusqu'à présent.