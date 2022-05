EA Sports FC : la FIFA répond à Electronic Arts en sortant les griffes, la série va perdurer

Suite au communiqué officiel d'Electronic Arts dans lequel l'éditeur américain annonce son divorce avec la FIFA , la réaction de l'instance mondiale du football ne s'est pas fait attendre. En effet, le patron Gianni Infantino a tenu à faire savoir que malgré la fin d'une longue histoire avec Electronic Arts, la marque allait perdurer dans le monde vidéoludique. "Je peux vous assurer que le seul jeu authentique et réel qui porte le nom de FIFA sera le meilleur disponible pour les joueurs et les fans de football, martèle-t-il . Le nom FIFA est le seul titre global et original. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 et FIFA 26, et ainsi de suite - la constante est le nom FIFA et il restera pour toujours et restera LE MEILLEUR."



Avant d'ajouter : "Le secteur des jeux interactifs et des esports est sur la voie d'une croissance et d'une diversification inégalées. La stratégie de la FIFA consiste à s'assurer que nous pouvons tirer le meilleur parti de toutes les options futures et garantir une large gamme de produits et d'opportunités pour les joueurs, les fans, les associations membres et les partenaires." En attendant, Electronic Arts et FIFA se sont mis d'accord pour faire un dernier bout de chemin ensemble, comme l'éditeur américain l'a confirmé hier. "La FIFA a accordé une extension de la licence accordée à l’éditeur EA SPORTS, explique la FIFA. FIFA 23 sortira donc en fin d’année avec, pour la première fois, les Coupes du Monde de la FIFA masculines et féminines réunies en une seule édition du jeu. L’extension récemment négociée avec EA SPORTS concerne uniquement la catégorie « simulation »."







D'ailleurs, un peu plus tôt dans le communiqué, il est indiqué que des productions appartenant à des genres autres que la simulation sont en développement et que leur sortie est prévue pour le troisième trimestre 2022. "Le premier porte sur le plus grand événement sportif de la planète, à savoir la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, nous souligne-t-on. Il proposera des expériences interactives et inédites aux amateurs de football du monde entier. Dans la foulée, la FIFA lancera des jeux et des expériences virtuelles autour de la Coupe du Monde de la FIFA™ 2022. D’autres projets sont actuellement à l’étude avec plusieurs éditeurs, en vue de la prochaine Coupe du Monde Féminine."



De son côté, Electronic Arts se montre particulièrement serain quant à cette séparation avec la FIFA, et ce pour deux raisons. La première, c'est qu'au fil des ans, il a su former une communauté prête à le suivre n'importe où. La seconde, c'est que de nombreux accords ont d'ores et déjà été signés, ce qui permettra au prochain EA Sports FC de bénéficier de bon nombre de licences sans devoir passer par la FIFA. Il suffit de regarder tous les clubs qui ont réagi sur Twitter pour comprendre que les noms et les visages des joueurs ne seront ni écorchés, ni balafrés. Enfin, précisons que si Electronic Arts a décidé de s'émanciper de la FIFA, c'est surtout en raison du montant du chèque demandé par l'organisation qui, selon certains bruits de couloir, était de 2,5 milliards de dollars sur dix ans.





