FIFA 23 : Electronic Arts pense lui aussi à changer le nom de son jeu, explications

En changeant le nom - et le business model - de son jeu de foot (on est passé de PES à eFootball pour rappel), Konami a probablement ouvert une brèche. Un brèche dans laquelle Electronic Arts semble vouloir s'engouffrer à son tour si l'on en croit le communiqué de presse qui a été envoyé dans la matinée. On a en effet appris que l'éditeur américain est en plein phase de réflexion pour changer lui aussi le nom de sa simulation footballistique. Une décision purement financière puisque Electronic Arts est en train de rééxaminer les accord de droits de dénomination avec la FIFA, et se pose la question de l'impact de se détacher du nom FIFA auprès du public, sachant que l'éditeur continuerait à garder les autres partenariats avec les clubs officiels. Il faut dire que EA renouvèle ce contrat depuis le lancement du premier FIFA en 1993 et cela correspond évidemment à une certaine somme. Contractuellement, l'éditeur détient les droits d'utilisation du nom de la fédération de football pour ses jeux jusqu'au 31 décembre 2022 et s'interroge sur sa rentabilité.



Cela dit, un tel changement de nom pourrait compter gros à Electronic Arts, qui risque en effet de perdre une partie de son public au passage, sans oublier qu'un nouveau modèle économique semble être également à l'étude. En attendant de savoir si FIFA va aussi prendre le virage du free-to-play à court-moyen terme, Electronic Arts a précisé que FIFA 22 est déjà un succès avec un "lancement record", sachant qu'aucun chiffre n'a été communiqué. On sait en revanche que 460 millions de parties ont déjà été disputées depuis le lancement et que le jeu a déjà réuni 9.1 millions de joueurs.